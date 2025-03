Dieese aponta que 87,4% dos reajustes salariais em fevereiro foram acima da inflação

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) informou que 87,4% das negociações de reajustes salariais referentes à data-base em fevereiro ficaram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE). Já em 7,1% dos casos, não houve perdas inflacionárias, enquanto cerca de 5,5% ficaram abaixo do INPC.

De acordo com a Dieese, o resultado do mês passado é o segundo maior registrado nos últimos 12 meses, ficando atrás apenas do porcentual de maio de 2024 (88,6%).

"A correção do salário mínimo, em janeiro, e as sucessivas quedas no valor do reajuste necessário para reposição das perdas salariais nas últimas datas-bases podem ter contribuído para o bom desempenho das negociações no período recente", avalia a entidade.

Porém, para março, a Dieese acredita que deve haver mais desafios, dado o aumento significativo da inflação em fevereiro.

O mês passado também apresentou a maior variação real média dos reajustes nos últimos 12 meses: 1,87%. O valor é explicado pelo aumento da proporção das revisões salariais acima do INPC e incremento dos ganhos obtidos pelas categorias. Segundo o departamento, cerca de 25% dos reajustes de fevereiro resultaram em ganhos entre 3% e 4% acima da inflação.

Setores

No primeiro bimestre de 2025, o setor rural lidera com a maior quantidade de reajustes salariais acima da inflação, totalizando 91,2%. Logo em seguida estão serviços (87,7%), indústria (82%) e comércio (67%).

O segmento rural, também nos dois primeiros meses deste ano, registrou a maior variação real média dos reajustes acima do INPC, de 2,09%, seguido de serviços (1,55%), indústria (1,22%) e comércio (0,79%).

A Dieese avalia que os setores rural e de serviços estão à frente nos dois casos, possivelmente por conta da correção do salário mínimo em janeiro. "Parte considerável dos salários nesses setores tem valor muito próximo ao do mínimo oficial", lembra.

Regiões

As regiões com os maiores porcentuais de reajustes das remunerações acima do INPC no primeiro bimestre deste ano são: Sudeste (86,2%), Sul (84,8%) e Nordeste (84,1%). Abaixo dos 80%, estão Centro-Oeste (77,4%) e Norte (72,7%).

Já sobre a variação real média, no mesmo período, o Sudeste aparece à frente (1,66%). Em sequência, estão Sul (1,31%), Nordeste (1,27%), Norte (0,95%) e Centro-Oeste (0,94%).