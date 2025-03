Deputado bolsonarista xinga seguranças ao ser barrado no STF; veja vídeo

O deputado Coronel Meira (PL-PE) ficou indignado e recorreu a xingamentos por não poder entrar no STF (Supremo Tribunal Federal) para acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

"Sou coronel, sou deputado, tem que me respeitar nessa porra! Ou me respeita, ou me respeita". Esta foi a frase dita aos gritos pelo parlamentar ao ser informado que não podia acessar o Supremo.

A falta de polidez continuou. O deputado dirigiu mais xingamentos aos vigilantes do STF e finalizou seu ato de descontrole com um "vai se f* porra".

A cena foi gravada e postada nas redes sociais. No vídeo, é possível ver que o Coronel Meira é informado que o auditório está lotado. A explicação não cessou os xingamentos.

O STF foi procurado e não se manifestou. O espaço continua aberto em caso de futuro pronunciamento.

Deputado Sargento Fahur (PSD-PR) em foto publicada nas suas redes sociais Imagem: Reprodução/SargentoFahurOFICIAL

Mais deputados barrados

Outros parlamentares bolsonaristas não puderam entrar no STF. Nenhum deles reagiu aos berros e ainda conversaram com a imprensa na saída.

Eles não souberam dizer se tinham o nome na lista de quem acompanharia o julgamento. O deputado Sargento Fahur (PD-PR) se limitou a falar que as questões legais ficaram a cargo da liderança da oposição.

O tom era de reclamação. Capitão Alden (PL-BA) protestava contra representantes do Legislativo serem impedido de entrar.

Vou dar um jeitinho de entrar. [Mas] Se for favorável ao ex-presidente, não consegue entrar.

Sargento Fahur (PSD-PR)

Outros entraram. Os deputados Delegado Caveira, Coronel Zucco, Evair Vieira, Zé do Trovão, Paulo Bilynski e Maurício do Vôlei chegaram sem avisar, após o início de sessão. Eles chegaram a ficar cerca de 15 minutos barrados do lado de fora do plenário da Turma, foram orientados a acompanhar do plenário da Segunda Turma, mas acabaram sendo autorizados a entrar pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado.