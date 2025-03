Criminosos sequestram cinco ônibus na zona norte do Rio de Janeiro

Cinco ônibus foram sequestrados na manhã desta terça-feira (25) no bairro Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Criminosos usaram os veículos para deixá-los atravessados visando interromper o trânsito.

O ato foi na Rua Barão do Bom Retiro, importante ligação entre o subúrbio carioca e bairros mais próximos ao centro da cidade, como Vila Isabel, Grajaú e Andaraí.

Segundo a Polícia Militar (PM),. A presença da polícia na comunidade tem como meta principal impedir disputas entre facções rivais dos morros São João e do vizinho Macacos, que duram mais de um ano.

Os cinco ônibus foram deixados no meio da pista sem as chaves, de forma a dificultar a remoção dos veículos. Um reboque foi acionado para liberar a via, na altura da rua Acaré.

Linhas

O Rio Ônibus - Sindicato das Empresas de Ônibus do Município do Rio de Janeiro - informou que os veículos usados como barricadas são os seguintes:

B27126 - 639 (Jardim América x Saens Pena)

A72045 - 422 (Grajaú x Cosme Velho)

B25588- 606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza)

C47574 - 607 (Cascadura x Rio Comprido)

B25598 - 606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza)

Ainda de acordo com o Rio Ônibus, apenas este ano 27 veículos foram sequestrados. "Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", informou a entidade, em nota.

Prejuízos

Seis linhas que passam pela região estão com a operação prejudicada:

232 (Lins x Castelo)

606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza)

SV606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza)

607 (Cascadura x Rio Comprido)

638 (Marechal Hermes x Saens Peña)

639 (Jardim América x Saens Peña)

Desvios

O Centro de Operações Rio, serviço de monitoramento da prefeitura em tempo real, recomenda os seguintes desvios aos motoristas:

- Do Grande Méier para o Centro ou Grande Tijuca: Rua General Belegarde, Avenida Marechal Rondon e Rua São Francisco Xavier.

- Da Grande Tijuca ou centro para o Grande Méier: Avenida Rei Pelé, Rua São Francisco Xavier e Rua 24 de Maio.