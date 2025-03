Crédito rural: títulos do agronegócio crescem 28% em 12 meses, a R$ 1,256 trilhão

São Paulo, 25 - Os títulos privados para financiamento do agronegócio somaram R$ 1,256 trilhão em estoque ao fim de fevereiro de 2025, um crescimento de 28% em relação aos R$ 979,24 bilhões do mesmo período do ano anterior, segundo dados do "Boletim de Finanças Privadas do Agro" divulgado pelo Ministério da Agricultura nesta terça-feira, 25.O montante é composto pelos estoques de Cédulas de Produto Rural (CPR), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), além do patrimônio líquido dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros).As CPRs consolidaram-se como o título de maior expansão no período, com alta de 54% em 12 meses, saltando de R$ 314,15 bilhões para R$ 483,63 bilhões. Na comparação entre safras, os registros acumulados de CPR entre julho e fevereiro da temporada 2024/25 somaram R$ 268,84 bilhões, crescimento de 68% frente ao mesmo período da safra 2023/24 (R$ 160,39 bilhões) e 74% superior ao intervalo equivalente da safra 2022/23 (R$ 154,15 bilhões). Desde fevereiro de 2021, quando o estoque era de apenas R$ 27,67 bilhões, o crescimento acumulado chega a impressionantes 1.648%.A quantidade de CPRs em circulação aumentou 53% em 12 meses, passando de 232 mil para 356 mil títulos, enquanto o tíquete médio permaneceu praticamente estável em R$ 1,36 milhão. Na comparação com fevereiro de 2023, quando o estoque era de R$ 224,59 bilhões, o crescimento atinge 115%.As LCAs mantiveram-se como o título com maior volume no mercado, totalizando R$ 540,14 bilhões, avanço de 13% ante fevereiro de 2024, quando registravam R$ 477,13 bilhões. Deste montante, pelo menos R$ 270,07 bilhões estão sendo reaplicados no financiamento rural, conforme exigência do Conselho Monetário Nacional (CMN), que determina direcionamento de 50% dos recursos captados para o setor. O crescimento do estoque de LCA atinge 392% desde fevereiro de 2021.Os CRAs apresentaram crescimento de 14% na comparação anual, alcançando R$ 153,37 bilhões frente aos R$ 134,31 bilhões de fevereiro de 2024, com expansão de 220% desde fevereiro de 2021. Já os CDCAs somaram R$ 35,13 bilhões, alta de 10% em relação aos R$ 31,85 bilhões do ano anterior e 241% maior que o estoque de fevereiro de 2021.O patrimônio líquido dos Fiagros atingiu R$ 43,99 bilhões em janeiro de 2025, crescimento de 15% em relação aos R$ 38,25 bilhões de janeiro de 2024. O número de fundos em operação aumentou de 99 para 137 no período. Na distribuição por modalidade, o Fiagro Imobiliário domina com 44,7% do patrimônio, seguido pelo Fiagro Participações (38,7%) e Fiagro Direitos Creditórios (16,6%).Entre as instituições financeiras, os bancos públicos mantêm liderança nas contratações de crédito rural com fonte LCA, respondendo por 56,5% do total, enquanto os bancos privados detêm 32,3% e as cooperativas de crédito, 10,9%.