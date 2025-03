Cratera de 20 metros se abre na Coreia do Sul e engole motociclista

Um motociclista morreu após cair em uma cratera de 20 metros de profundidade que se abriu em Seul, na Coreia do Sul. Um carro que passava instantes antes escapou por pouco do acidente.

O que aconteceu

A cratera, com cerca de 20 metros de profundidade, surgiu repentinamente em um cruzamento no bairro de Myeongil-dong, na noite de ontem. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um carro passa pelo local e quica ao sair do buraco, escapando ileso.

O motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. Já o motociclista não resistiu aos ferimentos graves Kim Chang-seob, oficial dos Bombeiros

O homem, de 33 anos, estava com capacete e botas de proteção, mas não sobreviveu ao impacto da queda. Equipes de resgate encontraram seu corpo dentro de um túnel de metrô em construção, quase 20 metros abaixo da superfície.

A cratera se formou em uma área com obras de expansão do metrô, mas as autoridades ainda não confirmaram se o acidente está ligado à construção. O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, visitou o local e prometeu apurar as causas do desmoronamento.

Nas redes sociais, imagens do incidente mostram o carro balançando violentamente ao sair da cratera. Na gravação também é possível ver a moto "desaparecendo" no buraco após a passagem do veículo.

A polícia apura o incidente. Investigadores coletaram imagens de câmeras de segurança para reconstituir os minutos anteriores ao acidente.