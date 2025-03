Trump faz cortes em bancos de alimentos essenciais para combate à fome nos EUA

Os bancos de alimentos dos Estados Unidos, já pressionados pelo aumento da demanda, dizem que terão menos alimentos para distribuir por causa de cortes de pelo menos US$1 bilhão e pausas no financiamento federal pelo governo Trump, de acordo com entrevistas da Reuters com organizações em sete Estados.

A fome nos EUA aumentou nos últimos anos com a alta da inflação e o fim dos programas da era da pandemia que expandiram a ajuda alimentar. O governo do presidente Donald Trump prometeu reduzir a inflação cortando os gastos do governo, incluindo dois programas do Departamento de Agricultura dos EUA que ajudaram escolas e bancos de alimentos a comprar alimentos de fazendas locais.

A Reuters conversou com bancos de alimentos em sete Estados que disseram que o cancelamento e as pausas dos programas significam que eles preveem oferecer menos produtos, carnes e outros alimentos básicos nas próximas semanas e meses, deixando os alimentos mais escassos para aqueles que dependem de suprimentos gratuitos que ajudaram a evitar a fome.

Um dos motivos é o menor número de envios esperados do Programa de Assistência Alimentar de Emergência (Tefap) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), um dos principais programas de nutrição da agência que compra alimentos dos agricultores e os envia para as despensas de alimentos, disseram algumas das organizações.

Vince Hall, diretor de relações governamentais da Feeding America, a maior rede de bancos de alimentos do país, disse que o USDA está analisando o programa e suspendeu metade dos recursos do Tefap - US$500 milhões - provenientes da Commodity Credit Corporation, que geralmente dá ao departamento um amplo conjunto de recursos discricionários para vários programas.

Um porta-voz do USDA disse à Reuters que a agência ainda está fazendo compras para apoiar os bancos de alimentos, mas não respondeu a perguntas detalhadas sobre os gastos com o Tefap e por que os bancos de alimentos estão tendo entregas reduzidas.

A Feeding America conversou com o governo Trump sobre a pausa e pediu que ele tomasse uma decisão rápida sobre o descongelamento dos fundos, disse Hall. Essa pausa agrava as perdas decorrentes do cancelamento, pela agência, do programa Assistência de Compra de Alimentos Locais (LFPA), que financiava cerca de US$500 milhões anualmente para os bancos de alimentos, disseram as organizações à Reuters.

Chad Morrison, diretor do Mountaineer Food Bank, na Virgínia Ocidental, disse que viu em uma previsão semanal do Estado da Virgínia Ocidental que cerca de 40% das entregas de produtos como queijo, ovos e leite do Tefap previstas para abril serão canceladas. Isso reduzirá a quantidade de alimentos fornecidos por sua rede de 450 despensas de alimentos e outros programas de alimentação, disse Morrison.

Os bancos de alimentos estão lidando com uma demanda sem precedentes uma vez que as taxas de fome nos EUA aumentam após anos de declínio. Em 2023, 13,5% dos norte-americanos lutaram em algum momento para garantir alimentos suficientes, a taxa mais alta em quase uma década, de acordo com os dados mais recentes do USDA. Na zona rural dos Estados Unidos, a taxa de fome é ainda maior, de 15,4%, segundo os dados.

Anna Pesek, agricultora do Condado de Delaware, Iowa, disse que cerca de 20% das vendas de sua fazenda Over the Moon no ano passado foram provenientes do LFPA, que enviou seus perus e carne suína para bancos de alimentos em todo o Estado. O financiamento para esse programa também foi cortado.

Ela projeta que seus produtos não chegarão mais às despensas sem o financiamento da agência.

"É uma sensação realmente devastadora", disse ela.