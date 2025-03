China representa maior ameaça militar e cibernética para os EUA, dizem chefes de inteligência

Por Michael Martina e Patricia Zengerle e Erin Banco

WASHINGTON (Reuters) - A China continua a ser a principal ameaça militar e cibernética aos Estados Unidos, de acordo com um relatório das agências de inteligência dos EUA publicado nesta terça-feira, que disse que Pequim estava fazendo progressos "constantes, mas irregulares" nas capacidades que poderia usar para capturar Taiwan.

A China tem a capacidade de atingir os Estados Unidos com armas convencionais, comprometer a infraestrutura dos EUA por meio de ataques cibernéticos e atingir seus ativos no espaço, além de tentar desalojar os EUA como a maior potência de IA até 2030, segundo a Avaliação Anual de Ameaças da comunidade de inteligência.

A Rússia, juntamente com o Irã, a Coreia do Norte e a China, busca desafiar os EUA por meio de campanhas deliberadas para obter uma vantagem, com a guerra de Moscou na Ucrânia tendo proporcionado à Rússia uma "riqueza de lições sobre o combate às armas e à inteligência ocidentais em uma guerra de larga escala", disse o relatório.

Divulgado antes do depoimento dos chefes de inteligência do presidente Donald Trump perante o Comitê de Inteligência do Senado, o relatório afirma que o Exército de Libertação Popular da China (ELP) provavelmente planeja usar modelos de linguagem grande para criar notícias falsas, imitar pessoas e habilitar redes de ataque.

"As forças militares da China estão desenvolvendo capacidades avançadas, incluindo armas hipersônicas, aeronaves furtivas, submarinos avançados, recursos mais fortes de guerra espacial e cibernética e um arsenal maior de armas nucleares", disse a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, ao comitê, rotulando Pequim como o "concorrente estratégico mais capaz" de Washington

"É quase certo que a China tenha uma estratégia multifacetada em nível nacional projetada para desalojar os Estados Unidos como a potência de IA mais influente do mundo até 2030", diz o relatório.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, disse ao comitê que a China fez apenas esforços "intermitentes" para reduzir o fluxo de precursores químicos que alimentam a crise do fentanil nos EUA devido à sua relutância em reprimir as lucrativas empresas chinesas.

Trump aumentou as tarifas sobre todas as importações chinesas em 20% para punir Pequim pelo que ele diz ser seu fracasso em interromper as remessas de produtos químicos de fentanil. A China nega que esteja desempenhando um papel nessa crise, que é a principal causa de mortes por overdose de drogas nos EUA, mas a questão se tornou um importante ponto de atrito entre o governo Trump e as autoridades chinesas.

"Não há nada que impeça a China... de reprimir os precursores do fentanil", disse Ratcliffe.

A embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A audiência do comitê foi ofuscada pelos senadores democratas que interrogaram Ratcliffe e Gabbard sobre as revelações de que eles e outras altas autoridades do governo Trump discutiram planos militares altamente confidenciais em um grupo do aplicativo de mensagens Signal que acidentalmente incluiu um jornalista norte-americano.

Vários senadores republicanos concentraram seus questionamentos nos imigrantes ilegais nos EUA. O relatório de inteligência afirma que a imigração ilegal em larga escala prejudicou a infraestrutura dos EUA e "permitiu que terroristas conhecidos ou suspeitos entrassem nos Estados Unidos".

Mas as preocupações dos EUA em relação à China dominaram cerca de um terço do relatório de 32 páginas, que afirma que o governo chinês está pronto para aumentar a coerção militar e econômica em relação a Taiwan, a ilha democraticamente governada que a China reivindica como seu território.

"O ELP provavelmente está fazendo progressos constantes, mas irregulares, nas capacidades que usaria em uma tentativa de tomar Taiwan e deter -- e, se necessário, derrotar -- a intervenção militar dos EUA", diz o relatório.

Ainda assim, segundo o relatório, a China enfrenta desafios internos "assustadores", incluindo corrupção, desequilíbrios demográficos e ventos contrários fiscais e econômicos que podem prejudicar a legitimidade do Partido Comunista no poder.

O crescimento econômico da China provavelmente continuará a desacelerar devido à baixa confiança dos consumidores e investidores, e as autoridades chinesas parecem estar se preparando para mais atritos econômicos com os EUA, segundo o relatório.