China pede relação mais estreita com Europa em reunião com chanceler de Portugal em Pequim

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China se reuniu com seu colega de Portugal em Pequim nesta terça-feira, pedindo laços mais estreitos com a Europa, enquanto os líderes chineses e europeus lidam com a intensificação das tensões comerciais globais.

A China trabalhará com Portugal para promover as relações sino-europeias, disse Wang Yi ao ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, de acordo com um comunicado do ministério chinês.

"A China considera a Europa como um polo importante em um mundo multipolar e apoia a Europa na manutenção de sua autonomia estratégica", disse Wang.

A visita de Rangel, a primeira de uma autoridade de alto nível do governo português em mais de cinco anos, ocorreu em um momento em que os Estados-membros da UE se preocupam com a perspectiva de uma guerra comercial entre Washington e Pequim.

Autoridades de alto escalão em Pequim e nas capitais europeias estão se observando com interesse renovado, já que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça acabar com os laços transatlânticos e o comércio global.

Além de Rangel, o ministro das Relações Exteriores da França e o presidente do Senado da Itália devem visitar a China e se reunir com as principais autoridades chinesas nesta semana.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações portuguesas fora da União Europeia, enquanto Portugal é o único país da Europa Ocidental que ainda aderiu ao principal plano de infraestrutura ultramarina de Pequim, a Nova Rota da Seda.

No ano passado, Portugal se absteve em uma votação da UE para impor tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China e deu boas-vindas aos investimentos chineses no setor.

