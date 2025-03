China liberta cinco funcionários de empresa de auditoria americana

As autoridades chinesas libertaram cinco funcionários de uma empresa de auditoria americana que passaram mais de dois anis detidos, após uma série de operações contra empresas de consultoria com vínculos internacionais, anunciou a empresa nesta terça-feira.

Em março de 2023, o Mintz Group denunciou a detenção de cinco trabalhadores em seu escritório em Pequim e afirmou que as autoridades forçaram a interrupção de suas operações.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou posteriormente que a empresa estava sendo investigada por supostas "operações ilegais", mas não revelou detalhes.

"Entendemos que os funcionários de Pequim do Mintz Group que foram detidos, todos cidadãos chineses, foram todos libertados", disse um porta-voz da empresa à AFP na terça-feira.

"Agradecemos às autoridades chinesas que nossos ex-colegas possam estar em casa com suas famílias", acrescentou.

Com sede em Nova York, o Mintz Group é especializado em investigações de fraude, corrupção e má conduta trabalhista. A empresa tem quase 280 investigadores em 12 escritórios no mundo, segundo seu site.

Durante uma série de operações em 2023, as autoridades chinesas centraram a atenção em várias empresas americanas do setor, como as consultorias Bain & Company e Capvision.

Os analistas alertaram na época que as operações policiais indicavam que Pequim priorizava os temores de segurança nacional aos investimentos e negócios internacionais.

mjw/oho/pst/dbh/mas/fp

© Agence France-Presse