Cheio de desfalques, Brasil visita Argentina pelas Eliminatórias

25/03/2025 07h21

Para enfrentar a líder Argentina (que tem 28 pontos conquistados) fora de casa, o técnico do Brasil (3º colocado com 21 pontos) pregou respeito, mas deixou claro, em entrevista coletiva, que o objetivo é vencer: "É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir acima de tudo o respeito entre as duas equipes, e nós vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para lá jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nestes últimos anos. Vamos procurar jogar o nosso melhor futebol e buscar um grande resultado, entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo".

A Argentina também chega à partida com desfalques, o principal deles o do craque Lionel Messi, que, machucado, nem foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni. Outra ausência por lesão é a do atacante Lautaro Martínez. Já quem deve retornar à equipe titular após ser poupado diante do Uruguai é o volante Rodrigo De Paul. Neste contexto, a grande esperança de uma grande atuação da Argentina é o meia-atacante Thiago Almada, que marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre a seleção uruguaia.

Uma possível formação para a equipe titular da Argentina é: Dibu Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina; Enzo Fernández, Mac Allister e Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Julian Álvarez e Giovanni Simeone.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Argentina e Brasil com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari e plantão de José Roberto Cerqueira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: