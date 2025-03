Chefe de comércio da UE se reúne com autoridades dos EUA para tentar evitar tarifas "prejudiciais"

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O comissário de comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, reuniu-se com as principais autoridades comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, para tentar evitar tarifas elevadas dos EUA sobre produtos da UE na próxima semana, mas os resultados das negociações não estavam claros.

Sefcovic disse que manteve "conversas substantivas" com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett.

Duas discussões anteriores com as autoridades norte-americanas ainda não haviam alterado os planos de Trump de aumentar as taxas de importação dos EUA para que correspondam às taxas cobradas pelos principais parceiros comerciais e neutralizar suas barreiras comerciais não tarifárias.

"O trabalho árduo continua. A prioridade da UE é um acordo justo e equilibrado em vez de tarifas injustificadas", disse Sefcovic em um post no X. "Compartilhamos o objetivo de fortalecer a indústria de ambos os lados."

Um porta-voz de Greer não respondeu a um pedido de comentário sobre as discussões.

As reuniões ocorrem no momento em que alguns países estão preparando concessões tarifárias antes do anúncio de Trump, em 2 de abril, do plano tarifário recíproco, um dia que ele apelidou de "Dia da Libertação" para a economia dos EUA de práticas comerciais injustas.

A Reuters noticiou nesta terça-feira que a Índia está disposta a reduzir as tarifas de mais da metade das importações dos EUA, avaliadas em US$23 bilhões, na primeira fase. De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Índia está entre as maiores tarifas médias ponderadas de comércio, com 12,1%, em comparação com os 2,5% dos EUA.

Uma delegação dos EUA liderada pelo representante assistente de Comércio, Brendan Lynch, está em Nova Délhi esta semana para negociações comerciais com autoridades indianas de terça a sábado, informou a embaixada dos EUA em Nova Délhi.

Na segunda-feira, Trump disse que pode dar a "muitos países" descontos nas tarifas, mas não forneceu detalhes. Trump também disse que as tarifas separadas sobre automóveis, produtos farmacêuticos e alumínio estavam chegando em "um futuro muito próximo".

As autoridades da UE têm se esforçado para convencer Trump a não entrar em uma guerra comercial, já que ele está embarcando em uma ofensiva tarifária multifacetada que deverá atrair fortes medidas de retaliação. Sefcovic disse na semana passada que pouco progresso foi feito nas negociações com Washington depois que Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio no início deste mês.