Casos de sarampo sobem para 43 no Novo México, diz departamento estadual de saúde

(Reuters) - Os casos de sarampo no Novo México subiram para 43 nesta terça-feira, informou o departamento de saúde do Estado, relatando um caso adicional desde seu relatório anterior, há quatro dias.

A maioria dos casos foi registrada no condado de Lea, ao lado do condado de Gaines, no Texas.

O condado de Gaines tem sido o centro do atual surto de sarampo nos Estados Unidos, que eclodiu no final de janeiro e levou a mais de 370 casos em todo o país, superando o registro do ano passado de 285 infecções, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

O mais recente caso do Novo México supostamente seria de uma das 31 pessoas infectadas do Estado que não foram vacinadas. O Estado não relatou nenhuma hospitalização ou morte adicional devido ao sarampo.

Nos últimos anos, autoridades federais de saúde atribuíram alguns surtos ao fato de os pais se recusarem a vacinar as crianças.

O Secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., que durante anos semeou dúvidas sobre a segurança e a eficácia da imunização, disse no mês passado que reconhece o sério impacto do atual surto de sarampo no Texas e que o governo está fornecendo recursos, inclusive vacinas.

(Reportagem de Bhanvi Satija e Puyaan Singh em Bengaluru)