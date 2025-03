Brasileirão 2025: como assistir aos jogos que passarão no Amazon Prime

Assinantes da Amazon Prime Video que ama futebol, preparem-se: a partir do próximo sábado, a plataforma de streaming vai transmitir, com exclusividade e ao vivo, mais de 38 jogos do Campeonato Brasileiro de 2025.

Para não perder nenhum lance e acompanhar as partidas, o Guia de Compras UOL traz um passo a passo sobre como assistir ao Brasileirão na Amazon Prime Video, além de selecionar camisas de times com descontos de até 60% para economizar e torcer para o seu time do coração a caráter. Confira a seguir:

Como assistir ao Brasileirão

As partidas do campeonato estarão disponíveis para os assinantes da Amazon Prime. A empresa oferece um período de teste gratuito de 30 dias, que permite aproveitar todas as vantagens da plataforma. Ao final, o usuário deve pagar R$ 19,90 por mês. Caso não queira continuar, basta cancelar a assinatura e não será necessário pagar nada.

Confira como assinar a Amazon Prime e garantir o teste gratuito:

Acesse o site oficial da Amazon Prime;

Coloque em "Teste Grátis por 30 Dias" e, em seguida, escolha entre a assinatura mensal ou anual;

Clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";

Adicione seu nome, número de telefone ou e-mail, além de uma senha;

Clique em "Continuar" e siga as instruções para as próximas etapas.

Camisas de time

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.