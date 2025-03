Bolsonaro viaja enquanto STF decide se ele vira réu por tentativa de golpe

Enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal) decide se Jair Bolsonaro (PL) será transformado em réu, o ex-presidente tenta demonstrar que não está preocupado. Mas começou a noite de ontem sem estratégia definida sobre como reagir à decisão.

O que aconteceu

Bolsonaro viaja de São Paulo para Brasília hoje. Enquanto ele voa, os advogados dele e dos outros sete acusados apresentam suas defesas na tentativa de evitar a abertura de ação penal.

O ex-presidente começou o dia na capital paulista porque participou de um podcast ontem à noite. Ele esteve na companhia de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e disse que não "vai passar o bastão a ninguém". O governador de São Paulo afirmou que Bolsonaro é seu candidato ao Planalto.

Bolsonaro entrou no programa sem definir a agenda para os dias do julgamento. Não havia certeza se a manifestação a respeito do julgamento seria feita por ele ou seus advogados.

Hoje ele ainda se encontra com aliados. Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) declarou que Bolsonaro seguirá "a vida normal". Ou seja, manterá os compromissos de costume.

A bancada bolsonarista na Câmara deve se posicionar. O líder do partido vai se reunir com os parlamentares logo que chegar a Brasília. O encontro serve para definir a reação política ao julgamento.

Serão repassados os pontos que a direita considera frágeis nas denúncias e os argumentos políticos. Mas não devem surgir grandes novidades nos discursos no plenário.

As falas vão reforçar que Bolsonaro não tem um julgamento justo. O deputado Sanderson (PL-RS), por exemplo, dirá que o caso do ex-presidente não deveria estar no STF e vai argumentar que a única prova é uma delação.

Líder da minoria, Carol de Toni (PL-SC) criticará o julgamento. Ela classifica o caso como interferência nos rumos do Brasil. Acrescenta que Mauro Cid sofreu coação para virar delator. A defesa de Cid já negou essa afirmação.

Nenhum dos votos foi proferido e nós já sabemos o que estará sentenciado.

Deputada Carol de Toni (PL-SC)

O ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a votar no julgamento de hoje Imagem: TON MOLINA - 13.MAR.25/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Roteiro do julgamento

O primeiro a falar é Alexandre de Moraes. O ministro tem este direito porque é quem comanda o inquérito que levou à denúncia de Bolsonaro.

Na sequência, a acusação tem meia hora. Ela será feita por Paulo Gonet, procurador-geral da República. Cada advogado de defesa pode falar por até 15 minutos. A chamada sustentação oral é o momento de defender os clientes.

Por fim os ministros votam. Moraes será o primeiro por ser o relator, mas primeiro ele vai se pronunciar sobre as questões preliminares para só então abordar o mérito da denúncia, ou seja, se vale abrir uma ação penal contra os denunciados. Em seguida, falam:

Flávio Dino;

Luiz Fux;

Cármen Lúcia;

Cristiano Zanin;

Rogério Correia está preocupado com eventual fuga de Jair Bolsonaro Imagem: Reprodução/Facebook

Esquerda também se prepara

A esquerda vai tentar desgastar Bolsonaro ao máximo. Há um esforço para ressaltar as conclusões da Polícia Federal desde que o relatório da investigação foi apresentado, em novembro do ano passado.

A licença de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também está nos discursos. O parlamentar será chamado de "fujão" por Rogério Correia (MG), deputado do PT que pediu a apreensão do passaporte do filho do ex-presidente, medida que foi negada pela Justiça.

Correia diz acreditar que será aberta ação penal contra Bolsonaro. "Ele vai com certeza se transformará em réu", afirma. O petista acrescenta que existe possibilidade de fuga e defende uso de tornozeleira eletrônica.

Outra parte do discurso será que a família Bolsonaro se articula contra o Brasil. Correia alega que Eduardo usa relações com políticos de extrema direita de outros países para atacar o país. Para ele, este trabalho seria feito com consentimento do ex-presidente.

Líder do PT, Lindbergh Farias (RJ) diz que as pessoas que acompanharem o processo vão se surpreender. Ele ressalta a parte que Bolsonaro perdeu a eleição e teria apoiado um plano para matar o vencedor, Lula (PT).