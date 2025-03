Bolsas da Europa operam em alta após melhora de otimismo empresarial na Alemanha

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/03/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, após dados mostrarem que o otimismo do setor empresarial da Alemanha melhorou neste mês, dias após a histórica aprovação de uma reforma para impulsionar os gastos da maior economia da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,45% a 551,33 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás tinha alta de 1,20%, à medida que as cotações do petróleo se fortaleceram após os EUA anunciarem ontem tarifas a países que compram a commodity da Venezuela.

Pesquisa do instituto Ifo mostrou que o índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 86,7 pontos em março, superando levemente as expectativas. Na semana passada, o Parlamento alemão aprovou uma reforma constitucional que permitirá ao novo governo do país aumentar fortemente os gastos com defesa e infraestrutura.

Entre ações individuais, a da Shell avançava quase 2% em Londres, após a petrolífera britânica revelar planos de ampliar os retornos de seus acionistas.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,41%, a de Paris avançava 0,82% e a de Frankfurt ganhava 0,64%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,90%, 0,83% e 0,96%, respectivamente.

