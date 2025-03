BNDES capta R$ 1,077 bi no Japão para transmissão de energia e biocombustíveis no Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou nesta terça-feira, 25, em Tóquio, no Japão, um empréstimo de US$ 190 milhões, o equivalente a R$ 1,077 bilhão, para financiar projetos de transmissão de energia e biocombustíveis no Brasil que mirem a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), segundo informação antecipada com exclusividade ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Os recursos foram captados com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), o Citibank N.A. Tokyo Branch e o The Nishi-Nippon City Bank Ltd. A operação foi firmada durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão. O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, integra a comitiva brasileira como representante do banco de fomento.

"O BNDES tem fortalecido sua atuação junto a instituições financeiras internacionais com o objetivo de diversificar o seu funding e ampliar os investimentos no Brasil, principalmente em áreas estratégicas, como a geração de energia renovável. O JBIC é um dos principais parceiros do BNDES. Desde a década de 1960, foram assinados 18 contratos de empréstimo no valor de, aproximadamente, R$ 18 bilhões (US$ 3,2 bilhões)", citou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota oficial.

O banco de fomento informa que os recursos serão aplicados no financiamento a projetos que envolvam transmissão de energia, biocombustíveis e uso de energia renovável, incluindo hidrelétrica de pequeno porte, solar, eólica e biomassa.

"Os projetos devem ter impacto favorável na preservação do meio ambiente global, no âmbito da iniciativa Global action for Reconciling Economic growth and Environmental preservation (GREEN). O BNDES já realizou cinco captações com o JBIC no âmbito da Linha GREEN desde 2011, que totalizaram US$ 950 milhões (R$ 5,3 bilhões). Os recursos deste sexto financiamento da Linha GREEN serão alocados em projetos verdes, que compreendem iniciativas que mitiguem as alterações climáticas, que favoreçam a preservação do meio ambiente global e que promovam a redução da emissão dos gases do efeito estufa, a partir do aumento da eficiência energética e da utilização de fontes renováveis de geração de energia", explicou o banco de fomento.