Beber água durante o almoço engorda? E o efeito de outras bebidas?

Você já reparou que, na natureza, nenhum animal bebe água enquanto come? O ser humano parece ser o único com esse hábito. Embora não seja algo perigoso, beber muito líquido durante as refeições pode diluir os sucos digestivos do estômago. Isso pode dificultar a digestão e causar problemas como azia, inchaço e desconforto abdominal.

Além disso, o hábito atrapalha a absorção de nutrientes e a sensação de saciedade, o que pode levar a comer mais do que o necessário e ganhar peso com o tempo. Isso acontece porque os líquidos causam uma distensão no estômago, dando a impressão de que ainda há espaço para mais comida.

A recomendação é beber líquidos antes ou depois das refeições. Assim, você terá mais saciedade e evitará comer em excesso.

Por outro lado, um único copo de água de 200 ml durante a refeição não é suficiente para diluir significativamente os sucos digestivos, já que o organismo consegue se autorregular. Portanto, se quiser manter o hábito, basta evitar exageros ao consumir líquidos enquanto come.

Outras bebidas podem ser ainda mais prejudiciais

Muitas vezes a água, por não ter gosto, é deixada de lado em detrimento de bebidas com calorias vazias e ricas em açúcar. O consumo desses tipos de líquidos eleva o aporte calórico das refeições, o que acaba sendo prejudicial à saúde, uma vez que favorece o desenvolvimento da obesidade e doenças como diabetes.

A água, portanto, é a escolha mais saudável caso você não consiga abrir mão do hábito de beber algo durante as refeições.

A seguir, compare os efeitos de outras bebidas que costumam acompanhar as refeições.

Sucos naturais

Vale escolher opções digestivas e ricas em vitamina C, como de abacaxi com hortelã, laranja com gengibre e acerola com maracujá. Sucos de frutas ricas em água como melão, melancia e mexerica também são indicados.

Para quem não tiver muito tempo, a dica é investir em polpas de frutas congeladas. Isso porque elas são compostas apenas pela fruta e água e isentas de açúcar e conservantes. O ideal é não colocar açúcar ou adoçar com adoçantes naturais.

"Vale lembrar que, ao prepararmos um suco, utilizamos grande quantidade de frutas, aumentando assim seu valor calórico e impactando a glicemia. Durante esse processo também se perde parte das fibras", diz a nutricionista Thais Sarian.

Sucos de caixinha

Apesar de práticos, a maioria dos sucos industrializados tem em sua composição uma quantidade elevada de açúcar e aditivos químicos, responsáveis pela sua conservação. Além disso, alguns possuem quase nada de fruta.

"Além da alta concentração de açúcar ser prejudicial à saúde, sabe-se que os aditivos são, muitas vezes, associados com alergias alimentares e processos inflamatórios. Por isso, é desaconselhável o consumo frequente desses sucos", relata a nutricionista Ariane Gabriel.

Se for comprar esse item, não se esqueça de olhar o rótulo, verificando qual é a porcentagem de suco (polpa da fruta). Fique longe daqueles onde o açúcar está no topo da lista dos ingredientes.

Refrigerantes

O ideal é evitar o consumo de refrigerantes em qualquer momento do dia. Isso porque essas bebidas possuem alta concentração de açúcar. Por terem valor calórico elevado, não trazem benefícios à saúde, prejudicam a digestão e o apetite, além de aumentar o aparecimento de sintomas como refluxo, azia, úlceras e distensão abdominal. Além disso, promovem aumento de peso e riscos de doenças como diabetes.

E não adianta substituir a versão comum pela light ou zero. Os refrigerantes possuem corantes, conservantes e outros aditivos que fazem mal para a saúde. Podem causar problemas de hipertensão, prejudicar o fígado, desregular o apetite e até mesmo causar câncer a longo prazo.

"O gás contido nos refrigerantes causa a sensação de desconforto e estufamento. Portanto, o consumo de refrigerantes durante ou entre as refeições não é recomendado para ninguém, principalmente para as crianças. O seu consumo deve ser esporádico", afirma Thelma Fernandes Feltrin, nutricionista e professora.

Chás e infusões

Beber chás durante as refeições pode ser uma boa opção, já que são mais naturais e ainda auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Eles podem ser consumidos como bebida gelada ou quente durante as refeições.

Como opções de chá gelado, opte pelos batidos com frutas sem adição de açúcar, como hortelã com abacaxi, capim-cidreira com laranja, mate com limão e erva-doce com acerola. Já opções quentes e que ajudam no processo de digestão temos chá branco, erva-doce e alecrim, por exemplo.

Alguns chás prontos, comercializados na forma líquida, também possuem conservantes, corantes e açúcar na composição. Mas, se a infusão for preparada em casa, utilizando uma erva (flores, frutos, folhas) desidratada, há maior garantia do que está sendo ingerido.

"Há chás com propriedades digestivas, com flavonoides e outras substâncias com ação específica na digestão. Já os chás termogênicos com cafeína (como o chá verde e mate), por exemplo, podem atrapalhar a digestão e o esvaziamento gástrico", destaca Marcelo Cássio de Souza, nutrólogo.

Sucos em pó

De acordo com os especialistas, o melhor é passar bem longe desse tipo de bebida. Os sucos em pó são alimentos processados e contêm uma quantidade de aproximadamente 1% de suco, além de uma mistura de açúcar com corantes e conservantes.

A quantidade elevada de aditivos químicos adicionados a esses tipos de produtos é bastante nociva para a saúde, já que muitos deles não podem ser metabolizados pelo corpo, aumentando riscos de doenças alérgicas, por exemplo. Sem contar que a presença de açúcar em excesso, misturas de adoçantes artificiais e sódio podem representar um risco para quem é hipertenso ou tem diabetes. Sendo assim, devem ser evitados, pois o consumo regular não traz benefícios.

Água de coco

Esse tipo de bebida é uma boa opção, se for natural, extraída do coco e consumida no mesmo dia. O melhor é comprar o coco verde e extrair a água. Já as versões industrializadas possuem conservantes, além de muito açúcar. A água de coco é uma boa opção de hidratação, porém em grandes quantidades pode interferir na glicemia.

Leite

O leite é um alimento importante para o fornecimento de cálcio na nossa alimentação. Apesar de menos comum, algumas pessoas podem beber leite durante as refeições, mas a prática não é recomendada. Isso porque essa combinação pode atrapalhar a absorção de vitaminas e minerais.

"O leite pode retardar o esvaziamento gástrico pela presença de proteínas, gorduras e lactose, agravando sintomas de pacientes com esofagite e gastrite. E o cálcio pode prejudicar a absorção do ferro presente em vegetais, leguminosas e carnes. Sendo assim, o organismo não tem absorção integral dos nutrientes ingeridos", afirma Renata Bortoluzzo, nutricionista.

Por isso, o leite deve ser consumido em refeições mais leves, como café da manhã ou lanche da tarde.

Bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas sempre devem ser consumidas com moderação. Quanto maior o teor alcoólico, menor deve ser a dose ingerida. Lembrando que o álcool em si possui mais calorias que o açúcar e não tem valor nutricional. Por isso, consumir bebidas alcoólicas juntamente com as refeições pode contribuir com o ganho de peso. E quem está alcoolizado pode perder a noção de quanto comeu, o que aumenta a quantidade de alimento ingerida.

Além disso, a alta ingestão de álcool também pode sobrecarregar o fígado, diminuindo sua capacidade de filtrar toxinas prejudiciais ao organismo. Algumas pessoas sentem que o consumo de álcool nas refeições diminui a salivação, dificultando a digestão dos alimentos.

*Com informações de reportagens publicadas em 09/03/2020 e 29/06/2023