Barreirinhas: É menos de R$ 5 bilhões a retenção do IR para Estados e municípios

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, voltou a falar sobre o impacto da retenção do Imposto de Renda no caixa dos entes subnacionais. "É menos de R$ 5 bilhões, com toda certeza, a retenção dos 27 Estados federais e dos municípios", disse. Ele novamente se comprometeu a refinar esses dados para avaliar o impacto da isenção dos rendimentos até R$ 5 mil para os entes subnacionais.

Como o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) vem mostrando, prefeitos e governadores temem o impacto na arrecadação por conta da mudança da sistemática do IRRF, que hoje fica integralmente com os entes subnacionais.

Barreirinhas participa nesta terça-feira, 25, de evento promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) e já havia mencionado que esse impacto não seria tão alto. Durante uma nova rodada de questionamentos, ele retornou ao tema mencionando essa estimativa.