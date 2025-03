Ataques de Israel atingem bases no centro da Síria e matam 4 pessoas no sul

BEIRUTE (Reuters) - Um bombardeio israelense matou quatro pessoas no sul da Síria nesta terça-feira, informou a agência de notícias estatal da Síria, depois que os militares israelenses disseram que suas tropas haviam entrado em confronto com militantes que abriram fogo contra eles.

A violência ao longo da região de fronteira marca o aumento do atrito entre Israel e a Síria, onde uma nova liderança islâmica foi instalada depois que os rebeldes expulsaram o ex-líder Bashar al-Assad do poder em dezembro.

Desde então, Israel afirmou que não tolerará a presença de militantes islâmicos no sul da Síria e enviou suas próprias tropas para a zona de fronteira da Síria. A liderança da Síria disse que não pretende abrir uma frente contra Israel.

Nesta terça-feira, os militares israelenses disseram que os militantes no sul da Síria abriram fogo contra as tropas israelenses, sem especificar se as tropas israelenses estavam dentro do território sírio quando foram alvejadas.

Os militares israelenses disseram que suas tropas responderam ao fogo e que um avião de guerra israelense atingiu os militantes. Não forneceram detalhes sobre as vítimas.

A agência de notícias estatal da Síria informou que os disparos de tanques israelenses contra Koya, uma cidade na província de Daraa, no sul do país, mataram quatro pessoas e feriram outras, incluindo uma mulher. Uma fonte de segurança síria disse à Reuters que o número de mortos deve aumentar.

Mais cedo, Israel disse que havia atacado duas bases militares na província de Homs, no centro da Síria.

"Há pouco tempo, a IDF atacou as capacidades militares que permaneciam nas bases militares sírias de Tadmur e T4", informou um comunicado militar israelense.

Israel passou anos realizando ataques aéreos na Síria durante o governo de Assad, tendo como alvo instalações militares ligadas ao Irã e transferências de armas de Teerã destinadas ao grupo armado libanês Hezbollah, que foi implantado em território sírio.

Essa rota de armas foi cortada quando Assad foi derrubado, mas Israel continuou a realizar ataques às bases militares sírias.

