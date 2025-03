Argentina se classifica para Copa de 2026 antes do clássico contra o Brasil

Beneficiada pelo empate em 0 a 0 entre Bolívia e Uruguai na abertura da 14ª rodada desta terça-feira (25), a Argentina carimbou o passaporte para a Copa do Mundo de 2026 com o tão aguardado "Welcome to North America", que permitirá à tricampeã mundial jogar o clássico contra o Brasil em clima de comemoração.

Líder da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos, a 'Albiceleste' desfrutava de um cenário ideal para garantir, antecipadamente, a sua décima nona participação no maior evento do futebol.

Os atuais campeões do mundo, que disputam esta rodada dupla de março sem seu capitão e estrela, Lionel Messi, ausente por lesão, tinham duas chances de garantir a classificação: somar pelo menos um ponto contra o Brasil em Buenos Aires no jogo que começa às 21h00 (horário de brasília) nesta terça-feira, ou torcer para que a Bolívia não vencesse o Uruguai em El Alto (4.150m de altitude).

