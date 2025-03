Argentina goleia Brasil (4-1) e festeja classificação para Copa de 2026

A Argentina, que entrou em campo já classificada para a Copa do Mundo de 2026, goleou o Brasil por 4 a 1 nesta terça-feira (25) no clássico sul-americano no estádio Monumental, em Buenos Aires, pela décima quarta rodada das Eliminatórias.

Julián Álvarez (4'), Enzo Fernández (12'), Alexis Mac Allister (37') e Giuliano Simeone (71') marcaram os gols da vitória tranquila da 'Albiceleste', enquanto Matheus Cunha (26') diminuiu para a seleção brasileira.

Com esta vitória, a Argentina não só comemorou a classificação para a Copa do Mundo, como também se consolidou na liderança isolada com 31 pontos.

O Brasil está em quarto lugar com 21 pontos.

str/gfe/aam

© Agence France-Presse