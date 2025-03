Alckmin participa do lançamento do projeto Memórias do Brasil Rural, da CNA

Brasília, 25 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa nesta terça-feira, 25, do lançamento do projeto multiplataforma Memórias do Brasil Rural. O evento acontecerá às 18 horas na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em Brasília.De acordo com o governo federal, a série documental trará "depoimentos de personalidades cuja trajetória se confunde com a construção do agronegócio no País". "O projeto ainda reunirá relatos de grandes nomes do agro brasileiro, utilizando inteligência artificial para restaurar e apresentar documentos e imagens inéditas."A iniciativa é uma parceria entre a CNA e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).