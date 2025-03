Ajuste fiscal que levamos ao Congresso não ficou mais apertado, ficou mais frouxo, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o País precisa cortar gastos tributários e despesas como um todo, mas que essa responsabilidade é compartilhada entre o Executivo e o Congresso Nacional. 'A responsabilidade é do Executivo, mas é também do Congresso Nacional, e eu falo como senadora que fui", disse. Ela participa do programa Bom Dia, Ministra, da EBC.

Ela ponderou que quando a pauta de corte de gastos é levada para o Congresso acaba rechaçada e lembrou também das pressões dos lobbies que operam no Legislativo. "Vale lembrar que o ajuste fiscal que nós levamos para o Congresso Nacional diminuiu, não aumentou. Ele não ficou mais apertado, ficou mais frouxo, e isso dá problema para a gente controlar as contas públicas", disse.