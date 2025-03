Ações europeias avançam com expectativas de tarifas mais brandas dos EUA

Por Medha Singh e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, acompanhando os mercados globais, com os investidores otimistas quanto à possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotar uma postura mais branda em relação às tarifas, à medida que o prazo de 2 de abril se aproxima.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,7%, marcando o primeiro ganho em quatro sessões.

Trump disse na segunda-feira que nem todos os impostos ameaçados serão adotados em 2 de abril e que alguns países podem ser poupados, o que foi interpretado por investidores como um sinal de abrandamento da postura, melhorando o sentimento em todo o mundo.

"Nesta semana, os investidores estão em uma espécie de modo de esperar para ver", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior de mercado do Swissquote Bank.

"Os investidores estão se acostumando com as manobras tarifárias - dentro e fora do mercado - e aprendem a administrar as notícias e as ameaças de uma forma mais plausível e passível de revisão."

O índice de volatilidade STOXX recuou para uma mínima de mais de três semanas, fechando em 17,59 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,30%, a 8.663,80 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,13%, a 23.109,79 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,08%, a 8.108,59 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,06%, a 39.384,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,21%, a 13.484,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,86%, a 6.832,19 pontos.