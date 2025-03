Ações dos EUA fecham em alta com investidores concentrados em tarifas e dados

Por Noel Randewich

(Reuters) - As ações de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, com a Apple subindo e a Nvidia caindo, conforme investidores avaliaram dados de confiança do consumidor e apostaram em uma postura mais flexível da política comercial do governo Trump na próxima semana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que tarifas sobre automóveis serão impostas em breve, ao mesmo tempo em que sugeriu que nem todas as tarifas propostas serão aplicadas em um anúncio de 2 de abril que está no foco de Wall Street.

"Não espero que tenhamos a clareza que o mercado está esperando, mas os investidores estão desesperados por qualquer tipo de clareza nessa frente e, na medida em que obtiverem alguma, será um grande dia", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

Preocupações de que as tarifas de Trump alimentariam a inflação e prejudicariam o crescimento econômico levaram o S&P 500 a cair cerca de 2% até agora em 2025, com o índice a caminho de seu primeiro prejuízo trimestral desde junho de 2023.

A agência de classificação Moody's disse na terça-feira que a força fiscal dos Estados Unidos está a caminho de um declínio contínuo de vários anos, à medida que os déficits orçamentários aumentam e a dívida se torna menos acessível.

Outro relatório revelou uma queda na confiança do consumidor, com o índice caindo para 92,9 em março, valor mais baixo desde fevereiro de 2021.

Apple subiu 1,4%, ajudando a manter o Nasdaq em território positivo, enquanto Nvidia caiu 0,6%.

As ações da Tesla subiram 3,45%, após alta de 12% no dia anterior. A participação de mercado da empresa na Europa continuou a diminuir em fevereiro, com as vendas da montadora de carros totalmente elétricos caindo pelo segundo mês

O S&P 500 subiu 0,16%, fechando a sessão em 5.776,65 pontos.

O Nasdaq ganhou 0,46%, para 18.271,86 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average teve variação positiva de 0,01%, para 42.587,50 pontos.

Dos 11 índices setoriais do S&P 500, sete subiram, liderados por serviços de comunicação, com alta de 1,43%, seguido por um ganho de 0,98% no setor de consumo discricionário.