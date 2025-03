Vídeo mostra visita do papa ao Timor Leste em 2024, não protesto na Turquia

Um vídeo compartilhado nas redes sociais como se fosse recente não mostra uma multidão em um protesto contra Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, após a prisão de Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul.

As imagens são de milhares de fiéis acompanhando a passagem do papa Francisco durante uma visita ao Timor Leste no ano passado.

O que diz o post

"Grandes protestos ocorrem em Istambul contra o presidente Erdogan", diz texto sobreposto ao vídeo. As imagens mostram um grande grupo de pessoas caminhando ao lado de veículos por uma avenida. Não há qualquer elemento que identifique o local ou o ano da filmagem.

Texto que acompanha a publicação associa a cena aos acontecimentos recentes na Turquia. "Grandes protestos eclodiram em Istambul após a prisão de Ekrem Imamoglu, prefeito da cidade e principal rival político do presidente Recep Tayyip Erdogan".

Por que é falso

Vídeo mostra visita do papa ao Timor Leste em 2024. Em uma busca reversa, verifica-se que as imagens originais foram gravadas em setembro do ano passado (aqui). As cenas registram a passagem do papa Francisco pelo país asiático. A visita do pontífice fez parte da Jornada Apostólica, realizada entre 2 e 13 de setembro e que também incluiu viagens para Papua Nova Guiné, Indonésia e Cingapura (aqui e aqui, em inglês). Um vídeo com conteúdo semelhante, mas de outro ângulo, mostra a mesma cena (aqui, em indonésio, e abaixo).

Cenas foram gravadas em Dili, e não em Istambul. Uma busca no Google Street View (aqui e abaixo) comprova que as imagens foram gravadas em Dili, capital do Timor Leste, e não em Istambul, como afirmam os posts enganosos. Um desenho do papa Francisco em um muro permite concluir que os vídeos são do mesmo local (abaixo).

Pintura de papa Francisco em avenida em Dili (à esq.) aparece no post enganoso (à dir.)

Prisão de prefeito de Istambul agrava tensão na Turquia. Ontem, a Justiça manteve a prisão de Ekrem Imamoglu por suspeito de liderar uma organização criminosa e praticar corrupção. O prefeito, principal rival de Erdogan, havia sido detido na quarta-feira da semana passada. O fato aumentou a tensão política no país e provocou uma onda de protestos, com mais de 340 manifestantes presos (aqui). Imamoglu foi designado oficialmente como candidato às próximas eleições presidenciais, em 2028 (aqui).

