PM mata suspeito de anunciar assalto com arma de brinquedo em SP; veja

Do UOL, em São Paulo

Um suposto assaltante foi morto a tiros por um policial militar após anunciar assalto com arma de brinquedo na rua Continental, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Câmeras de segurança registraram a ocorrência na madrugada de hoje. No vídeo, o policial —que não está fardado— aparece conversando com uma pessoa quando o suspeito se aproxima e faz uma movimentação estranha. O PM, então, se desloca para fora da área registrada pela câmera e, na sequência, já aparece com a arma em punho.

O suspeito corre enquanto o agente atira por ao menos dez vezes. O homem baleado cai no chão, atrás de um carro estacionado na frente de um mercado, quando o policial corre e aparenta atirar outras vezes. O policial ainda anda pela via após os disparos e a filmagem termina.

SSP-SP diz que suspeito, de 55 anos, anunciou o assalto antes de ser baleado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que o baleado chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e morreu.

A pasta afirmou que um simulacro de arma de fogo foi apreendido com o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como legítima defesa e tentativa de roubo pelo 1º DP de São Bernardo do Campo.

Os nomes do agente e do suspeito não foram divulgados pela polícia. A defesa do policial militar não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.