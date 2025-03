Viagem de Lula ao Japão deve abrir mercado para produtos brasileiros como carne, aviões e combustíveis

Em sua primeira grande viagem internacional de 2025, o presidente Luiz Inacio Lula da Silva desembarcou em Tóquio, no Japão, com 10 ministros de Estado, os presidentes do Senado e da Câmara, além de parlamentares. O roteiro não foi escolhido por acaso. Em meio ao tarifaço de Donald Trump, Lula aposta em rota alternativa para a Ásia, que vá além da China.

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Brasília

O Japão é um parceiro importante e deu sinais de que quer a aproximação. Na pauta, estão a abertura inédita do mercado de carnes japonês para o Brasil, além da venda de aviões e biocombustíveis. Por tabela, no percurso de quase 30 horas, Lula terá tempo para conversar com a Esplanada dos Ministérios em peso sobre questões internas brasileiras.

Este será o início de um périplo pela Ásia que o presidente pretende cumprir este ano. O governo aposta na diversificação da pauta e parceiros comerciais, o que é importante em meio à política confusa e carregada de incertezas promovida pelos EUA de Donald Trump.

Há também a questão estratégica. Lula quer deixar claro para a comunidade internacional que o Brasil não quer estar sob a esfera americana, mas tampouco sob a chinesa.

Do Japão, ele segue para o Vietnã. E, em datas ainda a serem divulgadas, deve ir à Malásia e à Indonésia no segundo semestre. É quase certo que também se encontre bilateralmente com o presidente da Índia, Narendra Modi, em data a ser confirmada, possivelmente no Brasil.

A vista a Tóquio começa de fato nesta terça-feira (25), noite de segunda no horário de Brasília, quando Lula e sua mulher Janja serão recebidos em cerimônia de boas vindas no Palácio Imperial. Eles têm encontro com o imperador Naruhito e a Imperatriz Masako e participam de um jantar no Palácio Imperial.

Esta é primeira vez desde a pandemia que o imperador recebe um chefe de Estado. Normalmente, ele concede a deferência apenas uma vez por ano a um líder estrangeiro. Isso é um forte sinal político para o Brasil, que viajou com pesos-pesado da política nacional para Tóquio e uma comitiva de quase 100 empresários. Eles participam de um fórum empresarial organizado pelo Itamaraty, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sua equivalente japonesa na quarta-feira.

Na manhã desde mesmo dia, Lula tem reunião com sindicatos japoneses. De tarde, ele se encontra com o primeiro-ministro do Japão, Shigueru Ishiba, no Palácio Akasaka e, em seguida participa de cerimônia de assinatura de atos entre os dois países.

O presidente espera abrir pela primeira vez o mercado japonês para carnes bovinas brasileiras. Não por acaso tem representantes importantes do setor na comitiva. A ideia é a de que em um dos atos já tenha a sinalização de que isso acontecerá em breve. Hoje, os principais fornecedores de carnes para este mercado são os EUA e a Austrália.

Carne suína, aviões e biocombustível

O governo brasileiro quer vender carnes suínas in natura e ampliar a pauta de exportações do agro para o país. Mas não é só isso. O Brasil ainda quer vender aviões ao Japão e biocombustíveis. Tóquio planeja eliminar a venda de veículos a gasolina até meados de 2030 e se comprometeu a tornar-se carbono zero até 2050. Mas o país ainda depende em 90% de combustíveis fósseis. Entre os atos a serem assinados há um importante no setor de mobilidade urbana que tratará justamente deste segmento.

Há também ato que prevê um plano de ação para a parceria Brasil-Japão (2025-2030). Os documentos seguem sendo negociados e devem contemplar ainda os setores de ciência e tecnologia, educação, pesca e recuperação de pastagens.

Outro capítulo importante desta viagem é a retomadar das conversas sobre um futuro acordo comercial entre o Japão e o Mercosul. Esta seria uma importante mensagem para a comunidade internacional neste momento. As conversas já existiram, mas nunca avançaram.

Hoje, o Japão é o 9º maior investidor no Brasil, com um estoque de investimentos da ordem de US$ 35 bilhões em 2023. O comércio entre os dos países bateu US$ 11 bilhões no ano passado, mas já foi de US$ 20 bilhões. Ou seja, há potencial para crescimento. O país também tem a quinta maior comunidade brasileira no exterior.

Nesta viagem, o presidente terá quase 60 horas de voo com 10 ministros de Estado e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Parte importante da República estará a bordo do mesmo avião, onde o presidente pretende tratar de assuntos domésticos, como isenção do imposto de renda e outros.

O avião KC-30, um A330-200 da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave de maior autonomia da frota nacional, pousou em Tóquio às 10h02 da manhã no horário local, 10h02 da noite em Brasília.