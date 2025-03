Vendas de carros elétricos de Volks e BMW superam Tesla na Europa em fevereiro

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - As vendas de veículos elétricos da Tesla na Europa caíram em fevereiro e ficaram atrás da tradicional marca Volkswagen e do grupo BMW, assim como de rivais da China, mostraram nesta segunda-feira dados da plataforma de pesquisa JATO Dynamics.

A marca totalmente elétrica está enfrentando um teste de fidelidade na Europa, depois que seu CEO, Elon Musk, aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, apoiou abertamente partidos de extrema direita no continente, com pelo menos duas dúzias de postagens em sua plataforma X promovendo a Alternative fur Deutschland da Alemanha.

O papel de Musk na política, a crescente concorrência no mercado de veículos elétricos e a eliminação gradual da versão existente de seu veículo mais vendido, o Model Y, impactaram as vendas, disse Felipe Munoz, analista global da JATO Dynamics, em relatório.

"Marcas como a Tesla, que têm uma linha de modelos relativamente limitada, são particularmente vulneráveis a quedas de registros ao realizar uma troca de modelo", disse Munoz.

Os registros de veículos elétricos a bateria (BEV, na sigla em inglês) da Tesla em 25 mercados da União Europeia, no Reino Unido, na Noruega e na Suíça caíram em média 44% em relação ao mesmo mês de 2024, para menos de 16.000 carros vendidos em fevereiro. Sua participação de mercado no mês caiu para 9,6%, a menor leitura de fevereiro nos últimos cinco anos.

Em comparação, as vendas de BEVs da Volkswagen aumentaram 180%, para menos de 20.000 carros, enquanto a marca BMW e a Mini, de propriedade da BMW, juntas, venderam quase 19.000 BEVs em fevereiro, mostraram os números.

As marcas de propriedade chinesa, combinadas, também venderam mais carros elétricos do que a Tesla, disse a JATO Dynamics.

As vendas de BEVs da BYD's e da Polestar nos mesmos mercados aumentaram respectivamente 94% e 84%, para mais de 4.000 e mais de 2.000 carros. A Xpeng vendeu mais de 1.000 carros e a Leapmotor quase 900.

As vendas de BEVs da Volvo, de propriedade da Geely, e da MG, de propriedade da SAIC, por outro lado, caíram 30% e 67% respectivamente, mostraram os dados.

As vendas totais de carros em 25 mercados da União Europeia, no Reino Unido, na Noruega e na Suíça caíram 3%, para 0,97 milhão em fevereiro, enquanto os registros de BEVs aumentaram 25%.

(Reportagem de Alessandro Parodi e Louise Heavens)