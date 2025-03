Trump: todo país que comprar petróleo e/ou gás da Venezuela pagará 25% de tarifa aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 24, que o país aplicará uma "tarifa secundária" sobre a Venezuela a partir de 2 de abril, data em que devem entrar em vigor as tarifas recíprocas já anunciadas por ele. Em uma publicação no Truth Social, Trump afirmou que "qualquer país que compre petróleo e/ou gás da Venezuela será obrigado a pagar uma tarifa de 25% aos EUA sobre qualquer comércio realizado com nosso país".

O republicano justificou a medida alegando que o governo de Nicolás Maduro tem sido "muito hostil aos EUA e às liberdades que defendemos".

Trump também acusou a Venezuela de enviar, de forma clandestina e deliberada, "dezenas de milhares de criminosos de alto nível", muitos dos quais seriam "assassinos e pessoas de natureza muito violenta".

Segundo ele, entre as gangues enviadas está o Tren de Aragua, que foi designado como "Organização Terrorista Estrangeira". "Estamos no processo de devolvê-los à Venezuela - é uma grande tarefa!", concluiu.