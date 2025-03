Trump: nova fábrica de aço da Hyundai faz parte de pacote de US$ 21 bi em investimentos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 24, que a Hyundai irá construir uma nova fábrica de aço no Estado da Louisiana, que faz parte de um pacote de US$ 21 bilhões em investimentos da empresa no país. A fábrica, segundo Trump, deve gerar cerca de 1.400 empregos e produzirá "mais de 2,7 milhões de toneladas métricas de aço por ano".

"O investimento da Hyundai deixa claro que as tarifas funcionam", afirmou Trump, referindo-se às políticas comerciais de seu governo. "A Hyundai não pagará nenhuma tarifa aos EUA, já que decidiu vir para cá", completou.

Além da nova unidade em Louisiana, a montadora sul-coreana também ampliará sua produção de automóveis na Geórgia, com uma fábrica de US$ 8 bilhões que será inaugurada ainda esta semana, conforme anunciado por executivos da empresa.

Euisun Chung, CEO da Hyundai, destacou que um investimento de US$ 6 bilhões ainda deve fortalecer a cadeia de suprimentos de aço no país, além de anunciar também a compra de US$ 3 bilhões em gás natural liquefeito (GNL) dos EUA. "Investimentos de US$ 6 bilhões visam fortalecer a cadeia de suprimentos de aço nos EUA, com um novo aporte de US$ 21 bilhões nos próximos quatro anos no país", pontuou.

Trump celebrou os anúncios, declarando que "o dinheiro está entrando como nunca nos EUA, e queremos que continue assim".

O presidente dos Estados Unidos também sugeriu que os investimentos podem estar sendo impulsionados pelas tarifas e pelo cenário eleitoral: "Suspeito que estejam entrando por conta das tarifas e das últimas eleições". Ele ainda adiantou que outras empresas devem anunciar novos projetos no país, citando a Honda como "uma ótima empresa", quando questionado sobre quais companhias poderiam anunciar investimentos nos EUA.