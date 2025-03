Terremoto de magnitude 6,8 sacode ilha sul da Nova Zelândia

Um tremor de magnitude 6,8 sacudiu nesta terça-feira (25) a ilha sul da Nova Zelândia, assinalou o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que inicialmente havia estimado a magnitude do sismo em 7,0.

O terremoto foi registrado às 14h43 locais (22h43 da segunda-feira em Brasília) a uma profundidade de 10 km, com seu epicentro situado a cerca de 150 km da costa sudoeste da ilha sul do país oceânico, afirmou o USGS.

Embora o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico não tenha emitido nenhum alerta, a agência de gestão de emergências neozelandesa assinalou que estava "avaliando se o terremoto criou um tsunami que possa afetar a Nova Zelândia".

"Se foi gerado um tsunami nesse lugar, é improvável que chegue à Nova Zelândia em menos de uma hora", afirmou a agência.

Por ora, as autoridades não informaram sobre danos causados pelo temor.

Ben Sievwright, proprietário do Ziff's Cafe na cidade de Invercargill, no sul do país, disse ter notado "um pequeno tremor".

"Apenas uma minúscula sacudida, nada significativo", disse ele à AFP.

A Nova Zelândia está situada na falha entre duas placas tectônicas e registra milhares de pequenos terremotos a cada ano.

Em 2011, um tremor de magnitude 6,3 destruiu amplas áreas da cidade de Christchurch, também na ilha sul, e matou 185 pessoas, segundo os dados do governo.

