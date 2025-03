Terremoto de magnitude de 5,3 atinge Chile; cientistas preveem novo tremor

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a região norte do Chile nas primeiras horas do dia, informou o Centro Sismológico Nacional do país.

O que aconteceu

Tremor aconteceu por volta da 1h35 (horário local) em La Serena, a cerca de 76 km de profundidade. Um tremor de magnitude 4,5 também foi registrado em Coronel, no oeste.

Não há relatos de feridos. De acordo com a escala Ritcher, tremores de magnitude até 5,4 podem causar pequenos danos. Mais do que isso, há risco de danos estruturais em prédios e outras construções.

Há 15 anos, um terremoto de magnitude 8,8 devastou o sul do Chile, na costa de Concepción. O desastre de quatro minutos provocou um tsunami, que deixou 550 mortos.

Cientistas agora preveem um grande terremoto no norte do país, mesma região atingida hoje. "A cada 10 anos há um grande evento", disse Felipe Leyton, sismólogo da Universidade do Chile. Ele explica que há áreas do país que acumulam muito estresse geológico por meio de falhas. "A curto prazo, em termos sísmicos e geológicos, estamos esperando um grande terremoto na parte norte do país."

Eles usam a tecnologia GPS para monitorar o movimento das placas em busca de qualquer variação e antecipem possíveis eventos sísmicos. As montanhas e terremotos do Chile são resultado do choque entre as placas tectônicas de Nazca e da América do Sul ao longo de toda a extensão do Chile.

Obviamente, não podemos dizer exatamente quando, mas podemos antecipá-los. Os terremotos são o resultado do estresse acumulado e esse estresse depende do tempo decorrido desde o último evento sísmico.

Mohama Ayaz, geólogo e engenheiro geoespacial da Universidade de Santiago do Chile

*Com informações de Reuters