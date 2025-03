Taxas futuras de juros têm viés de baixa com dólar

Os juros futuros têm viés de baixa na manhã desta segunda-feira, 24, em linha com o dólar e na contramão dos rendimentos dos Treasuries. A liquidez tende a ser menor em dia de agenda fraca, que ganha tração a partir de terça-feira, 25, com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom). Às 9h12 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 recuava para 14,935%, de 14,955% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 14,760%, de 14,767%, e o para janeiro de 2029 recuava para 14,490%, de 14,533% no ajuste de sexta-feira, 21.