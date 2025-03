STOXX 600 ronda estabilidade com dados de atividade empresarial na zona do euro em foco

Por Medha Singh

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa rondava a estabilidade nesta segunda-feira, após subir mais cedo, uma vez que dados mostraram que a atividade empresarial da zona do euro cresceu em seu maior ritmo em sete meses em março, enquanto os investidores aguardam mais clareza sobre as tarifas dos Estados Unidos.

O índice STOXX 600 recuava 0,01%, a 549,62 pontos, depois que dados mostraram que a produção industrial da Alemanha aumentou pela primeira vez em quase dois anos.

Já o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 50,4 neste mês, em comparação com os 50,2 registrados em fevereiro, o maior valor desde agosto.

O STOXX 600 subiu na semana passada, depois de duas perdas semanais consecutivas, uma vez que o Parlamento da Alemanha deu a aprovação final para um aumento maciço de empréstimos estatais para estimular o crescimento da maior economia da região.

"A questão de um trilhão de euros é se a Alemanha usará isso para implementar as reformas tão necessárias ou se o crescimento mais forte, na verdade, fará com que isso pareça menos urgente e politicamente mais difícil", disse o Deutsche Bank em uma nota.

"Provavelmente veremos os impactos positivos do crescimento antes de sabermos se eles conseguirão fazer as reformas."

O impulso fiscal da Alemanha, junto da guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, em várias frentes, tem feito com que os economistas reduzam suas previsões de crescimento para os EUA, tornando as ações europeias mais atraentes.

O STOXX 600 já subiu 8,3% neste ano, em comparação com uma queda de 3,6% no S&P 500.

As ações do setor de mineração lideravam os ganhos entre os setores nesta segunda-feira, com alta de 1,9% devido aos preços mais altos do cobre

Os investidores estão aguardando detalhes sobre a promessa de Trump de anunciar tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA em 2 de abril.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,01%, a 8.645 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,18%, a 22.933 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,11%, a 8.034 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,14%, a 39.089 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,41%, a 1.405 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,16%, a 6.808 pontos.