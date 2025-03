STF já tem 4 votos para condenar Zambelli a 5 anos e perda de mandato

O ministro Flávio Dino votou ontem no plenário virtual e o Supremo Tribunal Federal já tem quatro votos favoráveis para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, e à perda do mandato parlamentar por porte ilegal de arma de fogo e de constrangimento ilegal com emprego de arma. O processo está sob análise e o prazo para a conclusão da votação é a próxima sexta-feira. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, se posicionou a favor da punição e foi seguido pelos ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, além de Dino. A acusação do Ministério Público Federal foi feita após o episódio em que a deputada sacou e apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo, em 29 de outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Os outros sete ministros ainda podem votar, pedir mais tempo ou enviar o caso ao plenário físico. Saiba mais.

STF decide amanhã se torna Bolsonaro réu por tentativa de golpe. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal julga, a partir desta terça, se aceita a denúncia contra o ex-presidente e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin irão participar do julgamento da denúncia apesar de a defesa de Bolsonaro ter pedido o afastamento deles. Na última quinta-feira, a maioria dos ministros da Corte rejeitou o pedido das defesas. Se a Primeira Turma aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral a República, os indiciados viram réus e serão julgados pelos crimes. Saiba como será feita a análise da denúncia.

Papa faz primeira aparição após longa internação. Após 37 dias internado por complicações de uma doença respiratória, Francisco apareceu de cadeira de rodas e abençoou os fiéis e seguidores que aguardavam na frente do hospital Gemelli, em Roma. Ele falou pouco, mas agradeceu aos presentes. A aparição aconteceu após a divulgação do Angelus, uma oração dominical tradicional da igreja que, na edição de ontem, falou sobre paciência e enfrentamento de "situações difíceis e dolorosas". A alta médica do pontífice foi anunciada no sábado, quando a equipe médica informou que ele apresentou um quadro respiratório grave, mas que está estável há duas semanas e com melhoras significativas há dez dias, podendo seguir o tratamento fora do hospital. Francisco foi internado em 14 de fevereiro devido a uma bronquite persistente. Veja as imagens.

Premiê do Canadá convoca eleição antecipada. O novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, convocou eleições para o dia 28 de abril alegando que precisa de um mandato forte para lidar com a ameaça representada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Carney, Trump quer "destruir" e "dominar" o país. A próxima eleição estava prevista para ocorrer apenas em 20 de outubro, mas Carney espera aproveitar a recuperação de seu partido Liberal nas pesquisas desde janeiro, quando Trump começou a ameaçar o Canadá e o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou sua renúncia.

Cantor Netinho revela que tem câncer. Segundo boletim médico divulgado por um hospital de Salvador, na Bahia, onde o artista esteve internado, ele foi diagnosticado com câncer linfático, está em acompanhamento onco-hematológico e segue em tratamento com suporte médico especializado. Netinho foi internado no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar, o que o levou a cancelar a sua agenda de shows para o Carnaval. Entre 2014 e 2018, o cantor passou por diversas internações, com problemas como trombose e três AVCs. Saiba mais.