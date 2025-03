Starmer e Trump conversaram sobre 'avanços' para acordo econômico, segundo Downing Street

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram sobre os "avanços" realizados visando um acordo econômico entre os dois países, durante uma "breve" conversa telefônica, informou Downing Street nesta segunda-feira.

"O Reino Unido está trabalhando com os Estados Unidos em um acordo de prosperidade econômica, aproveitando nossas vantagens comuns e nosso compromisso com a segurança econômica. No âmbito das conversas, o primeiro-ministro e o presidente Trump analisaram os avanços realizados", declarou um porta-voz de Starmer.

A fonte explicou que foi uma "breve conversa" entre ambos, sem revelar os detalhes.

Desde que deixou a União Europeia (UE), em 1º de janeiro de 2021, o Reino Unido tenta alcançar um acordo comercial com seu principal aliado, o que permitiria escapar das tarifas alfandegárias dos Estados Unidos impostas a muitos países europeus.

A indústria siderúrgica é alvo de tarifas alfandegárias, contra as quais o Reino Unido não anunciou uma resposta, ao contrário da UE.

Na semana passada, o ministro britânico do Comércio, Jonathan Reynolds, viajou a Washington para uma reunião com seu homólogo, Howard Lutnick, e tentar avançar nas negociações sobre um acordo comercial.

Donald Trump despertou esperanças nas autoridades britânicas no mês passado, durante uma visita do primeiro-ministro Keir Starmer, ao afirmar que Estados Unidos e Reino Unido concluiriam "um verdadeiro acordo comercial no qual não seriam necessárias tarifas alfandegárias".

mhc-adm-psr/mb/fp

© Agence France-Presse