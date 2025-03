S&P 500 fecha em alta forte com impulso de Nvidia e Tesla

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 subiu acentuadamente nesta segunda-feira, atingindo seu maior nível em mais de duas semanas, impulsionado por Nvidia e Tesla, após sinais de que o governo Trump pode adotar uma abordagem mais comedida em relação às tarifas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, havia anunciado a aplicação de taxas de importação amplas a partir de 2 de abril, mas agora é provável que alguns setores específicos sejam excluídos das tarifas, de acordo com reportagens do fim de semana, citando funcionários do governo.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,75%, para 5.765,15 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 2,27%, para 18.188,59 pontos. O Dow Jones avançou 1,40%, para 42.571,21 pontos.