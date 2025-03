Seleção começa duelo contra Argentina com Wesley e Matheus Cunha

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 24, 2025

O retrospecto dos últimos confrontos favorece os argentinos: o Brasil não vence os hermanos há seis anos, e não ganha na casa deles há 16 anos. Como se não bastasse a rivalidade histórica, o atacante Raphinha, em entrevista ao canal do ex-jogador Romário no YouTube, na noite de domingo (23), falou em "dar porrada neles" em alusão aos argentinos

Na abertura da coletiva de imprensa nesta manhã, Dorival não mencionou diretamente a entrevista concedida pro Raphinha, mas defendeu que as duas seleções sem respeitem em campo.

"É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir acima de tudo o respeito entre as duas equipes, e nós vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para lá jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nestes últimos anos. Vamos procurar jogar o nosso melhor futebol e buscar um grande resultado, entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo", reforçou o técnico.