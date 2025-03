Café com gostinho de caramelo? Saiba por que este produto faz sucesso

Seja de manhã ou no meio da tarde, o café é uma bebida que dificilmente falta nos lares brasileiros. Para quem gosta de apreciar variações do grão e opções mais "gourmet", o Guia de Compras UOL encontrou a marca Baggio em bom valor e até com desconto.

Produzido entre São Paulo e Minas Gerais, regiões tradicionais para o cultivo de café, a versão da Baggio possui aroma de caramelo e torra média (o que indica um sabor mais equilibrado). Confira mais informações do fabricante e o que diz quem comprou:

O que diz o fabricante sobre esse café

Café especial, torrado e moído com aroma de caramelo

Sabor encorpado e cremoso

Café brasileiro com aroma delicado, corpo equilibrado e sabor marcante

Cultivado na Mogiana Paulista e Sul de Minas, regiões propícias para café

O que diz quem comprou

Na Amazon, o café aroma caramelo Baggio possui mais de 10 mil avaliações e nota média de 4,7 (de um total de cinco). Muitos consumidores ressaltaram o sabor suave e a possibilidade de consumir a bebida quente ou gelada.

Esse café é simplesmente maravilhoso para quem não curte um café muito forte. Fica delicioso se feito com leite gelado. Já é minha segunda compra e ficou muito bom. Carolina.

Aroma de caramelo, com sabor suave que não tira o brilho do café em si. Meu preferido. Amei. Beatriz.

O café é tão bom e de qualidade que dá para tomar sem açúcar. Debora.

Bom café para fazer blend com mascavo, mas deve ser feito da forma correta para extrair o melhor do sabor e aroma. 15 g de café com 3 g de mascavo e 150 ml de água é sucesso. Lucas.

Pontos de atenção

Algumas pessoas opinaram que o sabor de caramelo deixou a bebida um pouco enjoativa. Outros experimentaram a versão, mas disseram preferir o sabor de café tradicional.

Achei o gosto enjoado. Achei que para quem gosta muito de caramelo pode ser bom, mas, particularmente, achei enjoado. O cheiro é bem forte, o que contribui. Leandro

Para quem gosta de café bem saborizado é um prato cheio. Prefiro, quando estiver bebendo café, sentir gosto de café, mas não deixa de ser uma ótima pedida. Entrega pontual. Ícaro

Gostei, porém não é um café para tomar diariamente. O gosto de caramelo é bem presente, podendo ser enjoativo com o tempo. Yasmin Soares

