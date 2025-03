Chuvas e calorão: como fica a previsão para última semana de março

A última semana de março deve ser chuvosa em boa parte do Brasil, especialmente no Centro-Oeste e no Sudeste, segundo previsão da MetSul Meteorologia.

Qual é a previsão

No Centro-Oeste, a distribuição de chuva será irregular. Os volumes mais altos devem atingir o leste de Goiás, o Distrito Federal e parte do norte de Mato Grosso. Nessas áreas, deve chover cerca de 100 milímetros, sendo que pancadas isoladas podem provocar um volume de até 150 milímetros. Alguns pontos do oeste do Mato Grosso do Sul também poderão acumular 100 milímetros de chuva nesta semana.

No Norte, Amapá e Pará terão os maiores acumulados de chuva. A região está sob a influência da Zona de Convergência Intertropical, um dos principais sistemas meteorológicos causadores de precipitações, e nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, a chuva não será homogênea. Nestas localidades, a chuva deve somar, em média, de 100 a 150 milímetros. Na maior parte do estado de Tocantins, deve chover entre 50 e 75 milímetros.

No Sul, a semana terá mais umidade e maiores chances de chuva. Assim como em outras regiões do Brasil, a previsão indica chuvas irregulares e mal distribuídas. No inicio da semana, a chuva será maior no norte do Rio Grande do Sul e no Paraná. Já no final da semana a chuva irá se concentrar na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem registrar os maiores acumulados de chuva. Algumas regiões destes estados podem receber entre 100 e 150 milímetros de chuva em apenas sete dias. São elas: o sul de Minas Gerais, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro, a região serrana do Rio e o sul capixaba. Na faixa norte do estado de São Paulo, pode chover forte, com volume entre 50 e 100 milímetros.

A combinação de calor com a entrada da brisa marítima favorece a formação de áreas de instabilidade. A cidade de São Paulo, por exemplo, terá sol entre nuvens, tempo abafado e pancadas fortes de chuva, que devem acontecer entre o meio das tardes e o início das noites, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura. "Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", alerta o órgão municipal.

O Nordeste será a região com menor concentração de chuva. Segundo a MetSul, não deve chover na área central da Bahia e no interior dos estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Já no oeste da Bahia, no interior do Maranhão e no Piauí, a chuva cairá com uma grande diferença nos acumulados, que irão oscilar entre 5 e 100 milímetros.

Como ficam as temperaturas nas capitais

Centro-Oeste

Goiânia: entre 19ºC e 30ºC

Campo Grande: entre 21ºC e 35ºC

Cuiabá: entre 23ºC e 35ºC

Brasília: entre 18ºC e 26ºC

Norte

Rio Branco: entre 22ºC e 31ºC

Macapá: entre 24ºC e 28ºC

Manaus: entre 22ºC e 31ºC

Belém: entre 22ºC e 31ºC

Porto Velho: entre 22ºC e 34ºC

Boa Vista: entre 25ºC e 36ºC

Palmas: entre 21ºC e 31ºC

Sul

Curitiba: entre 17ºC e 27ºC

Florianópolis: entre 21ºC e 28ºC

Porto Alegre: entre 20ºC e 27ºC

Sudeste

São Paulo: entre 18ºC e 32ºC

Vitória: entre 23ºC e 32ºC

Belo Horizonte: entre 16ºC e 29ºC

Rio de Janeiro: entre 23ºC e 30ºC

Nordeste

Maceió: entre 26ºC e 28ºC

Salvador: entre 25ºC e 28ºC

Fortaleza: entre 25ºC e 30ºC

São Luís: entre 24ºC e 29ºC

João Pessoa: entre 25ºC e 29ºC

Recife: entre 23ºC e 31ºC

Teresina: entre 22ºC e 34ºC

Natal: entre 24ºC e 31ºC

Aracaju: entre 26ºC e 29ºC

*Fonte: Metsul