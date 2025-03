Nunes não garante que cumpre mandato na prefeitura: 'Coisas acabam mudando'

Em meio a possíveis articulações para uma candidatura ao governo do estado em 2026, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não prometeu que vai concluir seu mandato na administração municipal.

O que aconteceu

Nunes riu ao ser questionado se prometia não abandonar a prefeitura, nem renunciar o cargo para tentar as eleições em 2026. "Minha intenção é de ficar os 4 anos como prefeito", disse. O emedebista complementou que as "coisas acabam mudando" e citou seu exemplo dizendo que não imaginava que como vice de Bruno Covas iria perder o ex-prefeito em 16 de maio.

"Sou católico praticamente. Não é casamento", disse o prefeito aos jornalistas após almoço com empresários. Segundo ele, qualquer atitude será tomada para o bem da capital paulista. "Eu entendo que o projeto de derrotar a esquerda do nível nacional, estadual e municipal sempre vai ser importante, porque eu acredito que o governo liberal seja mais positivo para sociedade", afirmou.

Aos empresários, o prefeito disse que iria ficar os próximos anos "prefeitando". "Quando soltaram a pesquisa [de intenção de voto para o governo do estado], em que apareci em primeiro, comecei a tomar tiro para todo lado. Imagina se eu falar que vou [me candidatar]", afirmou rindo.

Reportagem do UOL mostrou que Nunes comemorou o resultado do levantamento feito pela Paraná Pesquisas. Nele, o emedebista aparece na liderança em um cenário sem Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para aliados, ele compartilhou os números dizendo: "estamos em campanha" —o que foi criticado por integrantes do seu entorno.

Nunes foi convidado para falar com empresários do grupo Lide. O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido), um dos fundadores do grupo, estava presente no evento e chamou o emedebista de um "grande ser humano". Em 2018, o ex-tucano renunciou ao cargo de prefeito para se candidatar ao governo de São Paulo. Segundo ele, a vitória de Nunes salvou São Paulo e o Brasil.

Em seu discurso, o prefeito criticou um promotor do Ministério Público e exaltou ações municipais na segurança urbana. Nunes chamou Ricardo Manuel Castro de "idiota" e ressaltou aos empresários que suas ações na Promotoria atrapalham a cidade. Segundo o emedebista, o promotor é filiado ao PSOL.