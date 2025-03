PMI composto da zona do euro sobe a 50,4 em março com indústria, mas fica aquém do esperado

São Paulo 24/03/2025 07h16 O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50,2 em fevereiro para 50,4 em março, atingindo o maior nível em sete meses, segundo dados preliminares publicados nesta segunda-feira, 24, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 51 neste mês. Apenas no setor industrial, o PMI do bloco avançou de 47,6 para 48,7 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 26 meses e superando a previsão da FactSet, de 48,2. Já no segmento de serviços, o PMI da zona do euro caiu de 50,6 em fevereiro para 50,4 em março, tocando o menor nível em quatro meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de aumento a 51. PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.