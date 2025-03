Petróleo fecha em alta, impulsionado por medidas dos EUA contra a Venezuela

As cotações internacionais do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (24), impulsionadas pela decisão do presidente americano Donald Trump de impor tarifas alfandegárias de 25% a qualquer país que comprar petróleo e gás venezuelanos.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio fechou em alta de 1,33%, a 73,00 dólares.

Em Nova York, o de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês subiu 1,22%, a 69,11 dólares.

Decidido a estrangular economicamente o governo socialista venezuelano, com o qual tem profundas divergências, Trump anunciou, nesta segunda, que os países que comprarem gás ou petróleo venezuelano serão taxados com tarifas alfandegárias de 25% sobre todos os seus produtos que entrarem nos Estados Unidos a partir de 2 de abril.

O presidente republicano, que tem aumentado o número de expulsões de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos ? incluindo muitos venezuelanos ? justificou a adoção dessas tarifas ao escrever em sua rede social, Truth Social, que o governo de Caracas é "muito hostil" aos Estados Unidos.

"A situação é explosiva porque tem ramificações mais complexas" que a exportação de petróleo venezuelano e envolve questões "geopolíticas, migratórias e energéticas", disse à AFP John Plassard, do grupo Mirabaud.

