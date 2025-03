Para EUA, respostas da Universidade de Columbia são "primeiro passo promissor"

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu nesta segunda-feira a resposta da Universidade de Columbia às exigências do governo para endurecer as regras sobre os protestos no campus como um "primeiro passo promissor" para recuperar os subsídios e contratos federais.

No início deste mês, o governo Trump cancelou subsídios e contratos concedidos à Columbia no valor de cerca de US$400 milhões, dizendo que os protestos estudantis pró-palestinos no campus haviam causado uma atmosfera de assédio antissemita.

Em seguida, em 20 de março, o governo enviou uma carta extraordinária à Columbia com nove exigências relacionadas às regras da universidade privada de Nova York sobre protestos e disciplina.

A Columbia respondeu na sexta-feira, dizendo que estava de acordo com pelo menos algumas das exigências, e que algumas das mudanças exigidas já estavam em andamento muito antes da carta do governo.

Em uma das ações delineadas pela Columbia na sexta-feira, ela disse que estava criando uma nova função de vice-reitor para se concentrar em programas de "estudos regionais", começando com uma revisão dos programas voltados para o Oriente Médio nos departamentos da universidade, assim como em seus centros internacionais em Tel Aviv e Amã.

A criação da nova função seguiu-se à exigência do governo Trump de que a administração da Columbia colocasse um departamento específico, o de Estudos do Oriente Médio, Sul da Ásia e África, sob tutela acadêmica. A tutela geralmente implica em tirar o controle do corpo docente.

A Columbia também disse que estava mudando seu processo disciplinar e buscando expandir a diversidade intelectual em suas contratações para o corpo docente, e que já havia começado a recrutar 36 policiais com poderes de prisão para ajudar na segurança do campus.

"O anúncio da Columbia é um primeiro passo positivo para que a universidade mantenha um relacionamento financeiro com o governo dos Estados Unidos", disse uma declaração conjunta nesta segunda-feira da Administração de Serviços Gerais dos EUA e dos departamentos de educação e saúde.

"A Columbia está demonstrando cooperação apropriada com as exigências do governo Trump e esperamos uma resolução duradoura", disse a secretária de Educação dos EUA, Linda McMahon.

(Reportagem de Jonathan Allen)