Pablo Marçal compra casa de R$ 25 milhões nos EUA

O empresário e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) comprou no fim de fevereiro uma casa por cerca de R$ 25 milhões nos Estados Unidos. A aquisição da propriedade, que pertenceu ao ex-jogador de futebol Kaká e fica em Orlando, na Flórida, foi confirmada pela assessoria do ex-coach.

A casa foi comprada por Marçal por US$ 4,35 milhões (R$ 24.967.695,00) e tem cerca de 620 metros quadrados. Ela foi construída em 2003 e tem seis quartos e oito banheiros, além de garagem para três carros, piscina, spa e um campo de futebol com grama sintética. As informações são do site de listagem de propriedades Realtor.

A casa teria sido adquirida por Kaká quando ele assinou com o time Orlando City, em 2015. Ele morou lá entre 2015 e 2017.

Pablo Marçal participou das eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024, na qual ficou em terceiro lugar e, portanto, fora do segundo turno. Em 2022, ele cogitou a Presidência da República, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Por atos cometidos durante as eleições municipais, ele foi condenado no mês passado a oito anos de inelegibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo. As condenações são por abuso de poder político e econômico e ele recorre junto ao TSE. O empresário enfrenta também outros processos na Justiça.

Em entrevista à CNN na semana passada, Marçal afirmou que ainda não tem certeza se disputará o Planalto ou o governo de São Paulo, caso consiga reverter a inelegibilidade.

Na autodeclaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 2024, o ex-coach informou ter um patrimônio de R$ 193,5 milhões. A lista de bens incluía ativos financeiros, um terreno, uma sala comercial e uma chácara, mas nenhuma casa, apartamento ou automóvel.