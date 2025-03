ONU aponta risco de 2.000 novas infecções de HIV por dia após congelamento de ajuda dos EUA

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - A agência de Aids das Nações Unidas disse nesta segunda-feira que poderão haver 2.000 novas infecções por HIV por dia em todo o mundo e um aumento de dez vezes nas mortes relacionadas se o financiamento dos Estados Unidos não for restaurado ou substituído.

O presidente Donald Trump suspendeu quase toda a ajuda externa dos EUA ao assumir o cargo em 20 de janeiro. Dias depois, o Departamento de Estado disse que o trabalho com potencial de salvar vidas no âmbito do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids (PEPFAR, na sigla em inglês) continuaria.

Mas a interrupção do financiamento da saúde e o efeito em serviços mais amplos estão tendo um impacto devastador sobre as pessoas que vivem com HIV/Aids, disse a diretora-executiva do Unaids, Winnie Byanyima, a repórteres em Genebra.

"Essa retirada repentina do financiamento dos EUA está fechando muitas clínicas, forçando a demissão de milhares de profissionais de saúde... Tudo isso significa que esperamos ver o aumento de novas infecções. O Unaids estimou que poderemos ter 2.000 novas infecções todos os dias", disse ela.

Byanyima disse que os números foram baseados em modelos da ONU, mas não deu mais detalhes sobre como as estimativas foram feitas.

A delegação dos EUA em Genebra não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Byanyima disse que se o financiamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) não for retomado ao final da pausa de 90 dias, em abril, ou não for substituído por outro governo, "haverá, nos próximos quatro anos, mais 6,3 milhões de mortes por Aids".

De acordo com dados mais recentes, houve 600 mil mortes relacionadas à AIDS em todo o mundo em 2023, acrescentou ela. "Portanto, estamos falando de um aumento de dez vezes."

O governo Trump disse que o financiamento foi congelado para garantir que estivesse de acordo com sua política "America First". O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, rejeitou preocupações de que Washington está acabando com a ajuda externa, dizendo que foram concedidas isenções para serviços que salvam vidas.

A equipe de Trump afirmou que economizou dezenas de bilhões de dólares para os contribuintes americanos por meio de medidas rápidas para cancelar contratos, demitir funcionários e eliminar fraudes e desperdícios no governo, embora tenha oferecido poucas evidências para apoiar essa afirmação.

O Unaids, que coordena a resposta global para a prevenção e o tratamento do HIV/AIDS, recebeu US$50 milhões em financiamento básico dos EUA no ano passado, o que representa 35% do orçamento da agência da ONU.