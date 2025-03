Moraes devolve ao STF ação contra Salles por decisão a favor de madeireiras

O ministro Alexandre de Moraes mandou devolver ao STF, na semana passada, um processo contra o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles por suposto favorecimento a madeireiras.

O que aconteceu

Salles é réu desde agosto de 2023 por suposto favorecimento ilegal a madeireiras no governo Bolsonaro. O inquérito começou a tramitar no Supremo em 2020, mas Moraes mandou o caso para a Justiça Federal do Pará em julho de 2021, após Salles deixar o governo e perder foro privilegiado. Em decisão na última segunda-feira, porém, Moraes mandou os autos voltarem ao STF.

Mudança de regras após nova decisão do STF motivou decisão. Os ministros decidiram, no último dia 11, alterar as normas sobre quem tem foro privilegiado no tribunal. Segundo o novo entendimento, uma autoridade que tinha foro no STF deve continuar com essa condição, mesmo depois de deixar o governo, se o suposto crime foi cometido no cargo e tinha relação com a função.

Salles é acusado de ter autorizado uma decisão do Ibama que afrouxou regras para exportação de madeira. Segundo a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), órgão ambiental acatou um pedido de duas empresas do Pará e invalidou uma instrução normativa que regulava o controle da madeira vendida para fora do país. O presidente do Ibama à época, Eduardo Bim, também é réu nesse processo.

Caso levou à saída de Salles do governo Bolsonaro. Ele deixou o ministério em junho de 2021 devido à Operação Akuanduba, da Polícia Federal, em abril daquele ano. A investigação apontou que o Ibama havia legalizado, de forma retroativa, cinco contêineres de madeira que já tinham chegado aos países compradores sem autorização.

Salles é réu por associação criminosa, facilitação ao contrabando, advocacia administrativa e obstrução à fiscalização ambiental. Segundo o MPF, o ex-ministro favoreceu os madeireiros e permitiu "a representação de interesses privados em detrimento do interesse público".

A defesa de Salles vê como "natural" a decisão de Moraes. O advogado Roberto Podval, que representa o ex-ministro, afirmou ao UOL que a medida era esperada diante das novas regras do STF para o foro privilegiado. Podval diz esperar, ainda, que Moraes não trate o caso de maneira diferenciada em razão das pretensões políticas de Salles.