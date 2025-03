Mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2025, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central reduziram as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira neste ano, enquanto para 2026 a expectativa em relação ao nível dos preços subiu e a previsão para a expansão do país se manteve estável, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a expectativa para o IPCA é de alta de 5,65% ao fim deste ano, de 5,66% na pesquisa anterior, com a mediana recuando pela segunda semana consecutiva, após os especialistas chegarem a elevar as projeções por 19 semanas seguidas em determinado momento deste ano.

Para 2026, a projeção da inflação brasileira subiu a 4,50%, de 4,48% há uma semana.

O centro da meta perseguida pelo BC é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda a previsão de que o PIB brasileiro crescerá 1,98% neste ano, abaixo da expansão de 1,99% projetada na semana anterior. Em 2026, a expectativa é de que o crescimento seja de 1,60%, mesmo número do levantamento da semana passada.

Sobre a definição da taxa Selic pelo Banco Central, houve manutenção na expectativa para a taxa básica de juros neste ano e no próximo. A mediana das projeções para a Selic em 2025 é de 15,00%, enquanto para 2026 a previsão é de que a taxa atinja 12,50%.

O resultado vem na esteira da mais recente decisão de juros do BC, que elevou a Selic na quarta-feira em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, pelo terceiro encontro consecutivo, sinalizando ainda um novo aumento de juros, mas de menor magnitude, na reunião de maio.

Operadores precificam 82% de chance de uma alta de 0,5 ponto percentual no próximo encontro, enquanto 18% das apostam indicam um aumento de 0,75 ponto. O Focus aponta que a taxa básica será elevada a 14,75%, na visão dos especialistas consultados.

Os investidores também têm prestado atenção a comentários de membros do governo sobre possíveis medidas para a inflação elevada dos alimentos, que o Executivo vê como fundamentais para controlar a trajetória dos preços.

No início do mês, o governo anunciou a eliminação da alíquota de importação de diversos produtos, incluindo carne, café, açúcar e milho, entre outros produtos, como parte de uma série de medidas para reduzir os preços de alimentos.

No Focus desta segunda, houve ainda redução na expectativa para o preço do dólar em 2025 para R$5,95, de R$5,98 na semana passada, e manutenção da projeção para 2026, a R$6,00.

A divisa norte-americana acumula queda ante o real de 7,5% neste ano, em movimento puxado por um processo de correção de preço, após sua disparada no fim do ano passado, e maior incerteza em relação aos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

