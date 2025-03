Lula pousa no Japão com agenda para expandir mercado e buscar acordo com Mercosul

O avião que transporta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão, da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou na capital do país às 22h02 do horário de Brasília, neste domingo, 23 (10h02 de segunda-feira, 24, no Japão), segundo a assessoria do governo.

Na delegação, estão os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Marina Silva (Meio Ambiente) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Também acompanham Lula os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além dos antecessores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL).

Estão entre os objetivos da viagem a busca por alternativas à guerra comercial e tarifária estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para isso, Lula quer exportar carne bovina brasileira ao país asiático e avançar em um acordo para o Mercosul.

Lula chega em Tóquio e se dirige ao local de hospedagem às 23h (11h no Japão). Nesta segunda, 24, o presidente vai às 21h20 (9h20 de terça-feira no Japão) para uma cerimônia de boas-vindas no Palácio Imperial. Às 21h35 (9h35 no Japão) terá um encontro com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako. Mais tarde, terá uma jantar no Palácio Imperial.

O presidente deve discursar em um fórum empresarial com executivos brasileiros e japoneses em 26 de março. Em 27 de março, a comitiva se dirige para o Vietnã.